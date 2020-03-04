Німеччина: після скандалу з ультраправими в Тюрингії обрали нового прем’єра

Депутати парламенту федеральної землі Тюрингії після грандіозного скандалу з ультраправими обрали представника Лівої партії Бодо Рамелова прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Обрання Рамелова відбулося з третьої спроби, адже у двох попередніх турах йому не вдалося отримати абсолютної більшості голосів депутатів.

Читайте також Підтримка партії Меркель обвалилася в Тюрингії після скандалу з ультраправими

Для обрання у третьому турі йому достатньо було підтримки простої більшості членів ландтагу, що й відбулося.

Його обрання уможливила домовленість між Лівою партією, СДПН та партією "Союз 90/Зелені", досягнута 21 лютого.

Фракція Християнсько-демократичної партії канцлерки Ангели Меркель оголосила перед засіданням, що утримається під час голосування.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.

Скандал призвів до кризи у керівній партії Християнсько-демократичний союз. Її лідерка Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

Читайте також: Новий виклик для Меркель: чому партія канцлера втратила лідера та репутацію