Німеччина: після скандалу з ультраправими в Тюрингії обрали нового прем’єра
Депутати парламенту федеральної землі Тюрингії після грандіозного скандалу з ультраправими обрали представника Лівої партії Бодо Рамелова прем'єр-міністром.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Обрання Рамелова відбулося з третьої спроби, адже у двох попередніх турах йому не вдалося отримати абсолютної більшості голосів депутатів.
Для обрання у третьому турі йому достатньо було підтримки простої більшості членів ландтагу, що й відбулося.
Його обрання уможливила домовленість між Лівою партією, СДПН та партією "Союз 90/Зелені", досягнута 21 лютого.
Фракція Християнсько-демократичної партії канцлерки Ангели Меркель оголосила перед засіданням, що утримається під час голосування.
Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.
Скандал призвів до кризи у керівній партії Християнсько-демократичний союз. Її лідерка Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.
ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.
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