РосЗМИ распространили фейк, что финский президент благодарит РФ за борьбу с коронавирусом

Государственное информационное агентство России "РИА Новости" опубликовало новость о том, что "президент Финляндии Саули Ниинистьо поблагодарил Россию за меры, принимаемые государством в борьбе с коронавирусом". На самом деле президент не благодарил Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По сообщению "РИА Новости", которое перепечатали ряд российских СМИ, Ниинистьо сказал такие слова:

"Приятно осознавать, что Россия делает все попытки для предотвращения распространения вируса, в частности недопущения проникновения вируса в Финляндию. По моему мнению, Россия серьезно относится к этой проблеме. Спасибо, что они предпринимают такие действительно действенные меры".

На самом деле Ниинистьо не благодарил России, а высказался так:

"Интересно, конечно, то, что Россия предостерегает от поездок в Финляндию. Россияне, похоже, в определенном масштабе также измеряют температуру пассажирам (поезда) "Аллегро". Это, по моему мнению, признак того, что Россия, во всяком случае, стремится серьезно относиться к ситуации".

После этого президент начал говорить о ситуации в Китае.

Количество выявленных зараженных коронавирусом нового типа в России за двое суток возросло почти вдвое, теперь их 45 человек. Об одиннадцати новых случаях сообщили в пятницу.