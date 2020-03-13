Власти Венгрии закрыли въезд украинцам, едущим из Италии в Украину через Венгрию

Венгерские власти запретили въезд украинским гражданам, следующим из Италии в Украину через территорию Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Венгрии.

Украинцев просят учесть, что с 12 марта в Венгрии на неопределенный срок введено чрезвычайное положение, в связи с чем применяются профилактические и ограничительные меры по недопущению дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

"В частности, путешествующим следует обратить внимание на то, что въезд на территорию Венгрии (в том числе с целью транзита) всех иностранцев, в т.ч. граждан Украины, следующих с территории Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, запрещен", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В остальных случаях введен усиленный контроль. К лицам, которые сообщают ложные сведения, применяются санкции.

Напомним, 120 украинцев, которые возвращались на родину из Италии, застряли на границе со Словенией.