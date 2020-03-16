В Испании число заражений коронавирусом превысило 9000, умерли более 300
Понедельник, 16 марта 2020, 15:39
За последние сутки в Испании новым коронавирусом заразились более тысячи граждан, общее количество заражений выросло до 9191 случая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Испания стала второй в мире после Италии по возрастанию количества новых случаях заражения.
Среди новых зараженных - президент Мадридской общины Исабель Диас Аюсо.
Больше всего зараженных сейчас в Мадриде - более 4 тысяч. Там же зафиксировано и наибольшее количество смертей - 213.
Всего в Испании от коронавируса умерли 309 человек.
Излечились после заболевания более 500 человек.
Как сообщалось, министр транспорта Испании Хосе Луис Авалос не исключает продолжения чрезвычайного положения дольше 15 дней.
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