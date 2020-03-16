В Испании число заражений коронавирусом превысило 9000, умерли более 300

За последние сутки в Испании новым коронавирусом заразились более тысячи граждан, общее количество заражений выросло до 9191 случая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Испания стала второй в мире после Италии по возрастанию количества новых случаях заражения.

Среди новых зараженных - президент Мадридской общины Исабель Диас Аюсо.

Больше всего зараженных сейчас в Мадриде - более 4 тысяч. Там же зафиксировано и наибольшее количество смертей - 213.

Всего в Испании от коронавируса умерли 309 человек.

Излечились после заболевания более 500 человек.

Как сообщалось, министр транспорта Испании Хосе Луис Авалос не исключает продолжения чрезвычайного положения дольше 15 дней.