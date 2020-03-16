В Іспанії число заражень коронавірусом перевищило 9 тисяч, померли більше 300

Протягом останньої доби в Іспанії новим коронавірусом заразилися більше тисячі громадян, загальна кількість заражень зросла до 9191 випадку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Іспанія стала другою в світі після Італію за зростанням кількості нових випадках зараження.

Серед нових заражених – президентка Мадридської громади Ісабель Діас Аюсо.

Найбільше заражених наразі в Мадриді – більше 4 тисяч. Там же зафіксовано і найбільшу кількість смертей – 213.

Всього в Іспанії від коронавірусу померли 309 людей.

Вилікувалися після захворювання понад 500 осіб.

Як повідомлялося, міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Авалос не виключає продовження надзвичайного стану понад 15 днів, спочатку наданих урядом для боротьби з пандемією коронавірусу.