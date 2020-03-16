Уряд Іспанії готується продовжити надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу

Міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Авалос не виключає продовження надзвичайного стану понад 15 днів, спочатку наданих урядом для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"Очевидно, що нам доведеться продовжити цей стан, подивимося, якими заходами, але через 15 днів я не думаю, що ми здатні виграти цю битву", - зізнався Авалос.

Він попередив, що таке розширення може призвести до ще більш суворих заходів, ніж ті, які вже були прийняті для стримування поширення коронавірусу.

Все буде залежати від ефективності вже запроваджених, що, як він підкреслив, безпосередньо пов'язано з їх ступенем дотримання.

"Якщо ми всі дійсно відповідальні і діємо відповідно до вимог, а не тривіалізуємо або легковажно оцінюємо ситуацію, а скоріше поділяємо відповідальність і єдині перед обличчям пандемії, то, очевидно, вони матимуть більший ефект", - сказав він.

Станом на неділю в Іспанії 7753 людини були інфіковані. В суботу кількість заражених перевищила 5700. Кількість смертей подвоїлася і у неділю склала 288.