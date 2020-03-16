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Коронавирус в Венеции: безлюдные каналы стали невероятно чистыми

Понедельник, 16 марта 2020, 17:05

В Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса неожиданно положительно повлияло на чистоту каналов: движение моторных лодок прекратилось и каналы, по словам местных, стали чище, чем когда-либо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Жители Венеции публикуют в соцсетях фото и видео, на которых можно увидеть спокойные и необычайно прозрачные воды венецианских каналов.

 

Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок. 

 

Люди активно комментируют необычное для своего города явление: "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", пишут они в соцсетях.

Опубліковано Martina Bettoni Субота, 14 березня 2020 р.

Как известно, Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышка коронавируса

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