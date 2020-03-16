Коронавирус в Венеции: безлюдные каналы стали невероятно чистыми

В Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса неожиданно положительно повлияло на чистоту каналов: движение моторных лодок прекратилось и каналы, по словам местных, стали чище, чем когда-либо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Жители Венеции публикуют в соцсетях фото и видео, на которых можно увидеть спокойные и необычайно прозрачные воды венецианских каналов.

Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

Люди активно комментируют необычное для своего города явление: "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", пишут они в соцсетях.

Как известно, Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышка коронавируса

Читайте также: Операция "эвакуация": как возвращают украинских туристов из-за рубежа в эпоху коронавируса. LIVE