Коронавірус у Венеції: безлюдні канали стали неймовірно чистими
У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів: рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні і незвично прозорі води венеційських каналів.
Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.
Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: "Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", пишуть вони у соцмережах.
Опубліковано Martina Bettoni Субота, 14 березня 2020 р.
Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалах коронавірусу.
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