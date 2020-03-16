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Коронавірус у Венеції: безлюдні канали стали неймовірно чистими

Понеділок, 16 березня 2020, 17:05

У Венеції відсутність туристів через пандемію коронавірусу несподівано позитивно вплинула на чистоту каналів: рух моторних човнів припинився і канали, за словами місцевих, стали чистішими, ніж будь-коли.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мешканці Венеції публікують у соцмережах фото та відео, на яких можна побачити спокійні і незвично прозорі води венеційських каналів.

 

Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок. 

 

Люди активно коментують незвичне для свого міста явище: "Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", пишуть вони у соцмережах.

Опубліковано Martina Bettoni Субота, 14 березня 2020 р.

Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалах коронавірусу.

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Коронавірус Італія
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