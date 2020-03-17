Президент Швейцарии отложила визит в Украину из-за коронавируса

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга отложила запланированный на конец марта государственный визит в Украину.

Об этом "Европейской правде" стало известно из сообщения посольства Швейцарии.

Как пояснили в посольстве, визит отложен ввиду обязанности главы государства по урегулированию кризисной ситуации, вызванной коронавирусом. Дипломаты выразили надежду, что визит состоится позже в этом году, как только позволит ситуация.

Визит был запланирован на 24-26 марта.

Ранее сообщалось, что Соммаруга планирует обсудить в Украине новую программу помощи на следующие четыре года.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с Соммаругой на форуме в Давосе. На встрече они обсудили продвижение к миру на востоке Украины и вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.