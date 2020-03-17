Президентка Швейцарії відклала візит в Україну через коронавірус

Президентка Швейцарії Сімонетта Соммаруга відклала запланований на кінець березня державний візит до України.

Про це "Європейській правді" стало відомо з повідомлення посольства Швейцарії.

Як пояснили у посольстві, візит відкладений з огляду на обов’язки глави держави у врегулюванні кризової ситуації, викликаної епідемією коронавірусу. Дипломати висловили сподівання, що візит відбудеться пізніше цього року, тільки-но дозволить ситуація.

Візит був запланований на 24-26 березня.

Раніше повідомлялось, що Соммаруга планує обговорити в Україні нову програму допомоги на наступні чотири роки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з Сімонеттою Соммаругою на форумі в Давосі. На зустрічі вони обговорили просування до миру на сході України і питання розширення мандата місії ОБСЄ.