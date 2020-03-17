Коронавирус: Молдова ввела чрезвычайное положение на два месяца

Парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Мы не хотим посягать на фундаментальные права граждан, мы будем действовать в соответствии с Законом. Как предусмотрено законом, мы сообщим ООН и Совету Европы о введении ЧП", - заявил премьер Молдовы Ион Кику.

Он также пояснил, что ЧП решили ввести на 60 дней, поскольку эпидемический прогноз для Европы пессимистичен.

"Я буду рад прийти через неделю и попросить отменить ЧП, если это будет возможно", - заявил премьер.

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Он также сообщил, что Нацбанк готовит меры, направленные на ослабление кредитной политики и возможности предоставления отсрочки по выплатам кредитов. Также рассматривается возможность предоставления более дешевых кредитов.

Премьер сообщил, что коммунальные службы тоже рассматривают возможность отсрочки по платежам.

Он призвал всех быть солидарными, чтобы Молдова смогла выйти из кризиса, как стабильная страна.

"Государство не сможет покрыть каждую потерю и следствие, но сейчас мы все должны быть едины и решать проблемы вместе", - сказал Кику.