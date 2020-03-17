Коронавірус: Молдова запровадила надзвичайний стан на два місяці

Парламент Молдови запровадив у країні надзвичайний стан у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Ми не хочемо зазіхати на фундаментальні права громадян, ми будемо діяти відповідно до Закону. Як передбачає закон, ми повідомимо ООН і Раду Європи про введення НС", - заявив прем’єр Молдови Іон Кіку.

Він також пояснив, що НП вирішили ввести на 60 днів, оскільки епідеміологічний прогноз для Європи песимістичний.

"Я буду радий прийти через тиждень і попросити скасувати НП, якщо це буде можливо", — заявив прем'єр.

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Він також повідомив, що Нацбанк готує заходи, спрямовані на послаблення кредитної політики і можливості надання відстрочки по виплатах кредитів. Також розглядається можливість надання дешевших кредитів.

Прем'єр повідомив, що комунальні служби теж розглядають можливість відстрочки по платежах.

Він закликав усіх бути солідарними, щоб Молдова змогла вийти з кризи, як стабільна країна.

"Держава не зможе покрити кожну втрату і наслідок, але зараз ми всі повинні бути єдині і вирішувати проблеми разом", — сказав Кіку.