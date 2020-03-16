Финляндия объявила чрезвычайное положение и закрывает границы

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили чрезвычайное положение и ряд новых мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Финляндия немедленно закроет свои границы и призывает своих граждан за рубежом вернуться домой. Граждане, которым более 70 лет, должны самоизолироваться на карантин.

Мероприятия с участием более 10 человек под запретом. Свобода передвижения людей может быть ограничена "из-за серьезной угрозы жизни и здоровью".

Посещение больниц и домов престарелых будет запрещено. Работники государственного сектора будут вынуждены работать удаленно.

Школы и университеты также будут закрыты со среды. Детские сады будут открыты.

Новые меры вступят в силу 18 марта и продлятся до 13 апреля.

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