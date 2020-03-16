В Стране Басков отложили местные выборы до преодоления коронавируса

Власти испанского автономного сообщества Страна Басков приняли решение отложить проведение местных выборов из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

На очной встрече представители всех политических сил местного парламента сошлись во мнении, что в нынешней ситуации не время консультироваться с гражданами, и договорились уделять приоритетное внимание здоровью граждан.

Местные депутаты пообещали установить новую дату выборов в зависимости от успехов в преодолении эпидемии коронавируса.

Местные выборы в Стране Басков должны были пройти 5 апреля.

14 марта правительство Испании ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране – карантинные мероприятия продлятся на 15 дней.

Но как сообщалось, министр транспорта Испании Хосе Луис Авалос не исключает продолжения чрезвычайного положения дольше этого срока.