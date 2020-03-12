Латвия, Литва и Эстония объявили новые меры по борьбе с коронавирусом

Латвия, Литва и Эстония объявили о новых мерах по борьбе з распространением нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Литве на две недели остановлена работа всех учреждений образования, культуры, спорта и досуга и запрещено посещение ряда стран. Решение о прекращении учебного процесса вступит в силу с пятницы и пока будет действовать до 27 марта.

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Правительство утвердило решение запретить с пятницы и все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а в открытом пространстве мероприятия будут разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек.

Расстояние между людьми на публичных мероприятиях должно быть не менее метра, мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные мероприятия, согласно решению правительства, можно проводить, но без зрителей.

Из Литвы будут запрещены поездки в государства, которые из-за угрозы коронавируса объявлены странами риска. Такими сейчас считаются Италия, Франция, Германия, Испания, Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея и Сингапур.

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Правительство Латвии приняло решение объявить в стране чрезвычайную ситуацию. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты, массовые мероприятия — ограничены.

На ближайшие 4 недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе концертов, шествий, митингов, соревнований, тренировок, на которых присутствует более 200 человек.

Было принято решение не закрывать границы. Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса обязаны самоизолироваться на карантин.

В Эстонии принято решение отложить прием круизных судов до 1 мая. Публичные мероприятия с количеством участников более 100 человек рекомендуется отложить.

При организации мероприятий с количеством участников более 100 человек разрешение на их проведение надлежит согласовывать с Департаментом здоровья.

С сегодняшнего дня рекомендовано отложить все экскурсии, планировавшиеся в государственные учреждения.