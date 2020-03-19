Стали известны сроки возвращения в Украину всех граждан, застрявших в Египте

Все украинцы, которые застряли в Египте, вернутся в Украину до конца марта - несмотря на закрытие воздушного пространства Египта для пассажирских рейсов.

Об этом сообщил посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии "Европейской правде".

Он сообщил, что с полудня 19 марта египетское воздушное пространство, по решению местных властей, закрывается для международных пассажирских рейсов на две недели. "Нам удалось отвоевать разрешение на прилет наших чартеров с пустым бортом в аэропорты городов Шарм-эль-Шейх и Хургада до конца марта - исключительно для эвакуации", - отметил Евгений Микитенко.

Дата и время возвращения следующей группы украинцев зависит от того, когда украинские самолеты получат разрешение приземлиться в Египте, это должно стать известно в ближайшие часы. Получение разрешения ожидалось еще накануне. "Мы ожидаем, что это (предоставление разрешения) произойдет в полдень сегодня, но информация меняется каждый час", - отметил Евгений Микитенко.

По предварительной информации, сначала в Египет для эвакуации отправятся 4 самолета, затем - еще два.

По словам Евгения Микитенко, 19 марта процесс возвращения украинцев домой "перешел рубикон" - в Египте остается вдвое меньше украинских граждан, чем было 4 дня назад, на момент прекращения авиасообщения. "По состоянию на утро 15 марта на курортах Египта находилось примерно 30 000 отдыхающих из Украины. На утро 19 марта уже прибыли домой около 16 000", - рассказал посол.

По данным посольства, по состоянию на 10:00 утра 19 марта в Шарм-эль-Шейхе остается около 11 955 граждан Украины, в Хургаде - еще 2326. Все они здоровы.

"Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу - вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину", - отметил Евгений Микитенко.

На карантине в Шармх-эль-Шейхе в отеле Reef Oasis Beach Resort находятся 730 украинцев, еще двое - в гостинице Sentido Reef Oasis. В двух отелях Хургады на карантине находятся 98 украинцев. По информации туроператоров, все эти граждане вернутся домой после медико-санитарных осмотров отдельными чартерными рейсами.