В Германии количество инфицированных коронавирусом возросло до 11 тысяч

В Германии зафиксировано 10 999 случаев коронавируса. Количество новых инфицированных возросло на 2801 за один день. От вируса умерли 20 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия остается наиболее пострадавшей территории: 3033 случаев COVID-19, на 661 по сравнению с днем ​​ранее.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что рассматривает вариант введения комендантского часа в своем регионе.

"Если большое количество людей не будет добровольно ограничивать себя, то, в конце концов, единственным инструментом, который остается, будет комендантский час во всей Баварии. Это должно быть понятно всем", - сказал он.

По данным местных властей количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Баварии выросло за один день на 400, до 2282. К этому времени от вируса умерли 10 человек.

Напомним, Германия ввела пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

Граждан не из стран ЕС на границе не будут пускать в Германию, если у них нет срочных причин для въезда, которые необходимо будет доказывать.