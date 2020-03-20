Испания стала четвертой страной мира, где от коронавируса умерли более тысячи человек

Количество умерших от осложнений в результате инфицирования коронавирусом в Испании выросло до 1002.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Испании, в стране насчитывается 19 980 зараженных коронавирусом, 1141 находится в отделении интенсивной терапии, 1588 пациентов выздоровели.

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Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют такие регионы, как Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.

Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса умерли более тысячи человек, раньше такие цифры были зафиксированы в Китае, Иране и Италии.

Правительство Испании накануне распорядилось на время закрыть все отели страны из-за длительного распространение коронавируса.

Власти ввели чрезвычайное положение в стране на 15 дней, но, вероятно, оно будет продлено.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило число больных в Китае.