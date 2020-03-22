Коронавирус в Италии: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился
Воскресенье, 22 марта 2020, 19:20
За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.
Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека.
Детали через несколько минут ...
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