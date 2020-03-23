Джонсон обещает ужесточить карантин, поскольку британцы игнорируют социальное дистанцирование

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что правительство введет более строгие правила передвижения, если люди будут продолжать игнорировать рекомендации по социальному дистанцированию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В Британии уже закрыли все пабы, рестораны и кафе, но правительство обеспокоено тем, что слишком многие люди не соблюдают правило передвигаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

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В выходные в соцсетях появилось много фотографий, на которых толпы людей посещают парки и другие открытые пространства во многих частях страны.

На этой неделе парламент Великобритании обсудит чрезвычайное законодательство, которое предоставит правительству дополнительные полномочия по борьбе с пандемией.

Согласно предложениям, которые будут обсуждаться депутатами, аэропорты могут быть закрыты, а полиция сможет заставлять людей с вирусными симптомами изолироваться.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что не знает, почему некоторые люди игнорируют рекомендации правительства.

"Это очень эгоистично. Государственная служба здравоохранения делает все возможное и готовится к распространению этого вируса. Если люди находятся менее чем в двух метрах от других, с кем они не живут, они помогают распространять вирус - и последствия этого стоят жизней, и это означает, что для всех это будет продолжаться дольше", - сказал он.

По состоянию на вечер воскресенья в Британии подтверждена 5683 случаев коронавируса, число погибших достигло 281.

Напомним, британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") в случае, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.