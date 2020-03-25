В Мадриде "Ледовый дворец" начали использовать как морг для умерших от коронавируса

Власти Мадрида приняли решение использовать торговый центр Palacio de Hielo ("Ледовый дворец"), в котором расположен ледовый каток олимпийского размера, как морг для хранения тел умерших от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Diario.

Решение было согласовано между общиной Мадрида, Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME) и городским советом столицы "в связи с постепенным увеличением количества смертей и невозможностью похоронных бюро иметь возможность их похоронить в установленный срок".

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Сотрудники UME будут заниматься перевозкой гробов из разных мадридских больниц в "Ледовый дворец". Умершие будут находиться на катке в закрытых гробах.

Министр юстиции и внутренних дел Мадридского региона Энрике Лопес объяснил, что члены семьи смогут выбирать, кремировать или похоронить умершего.

Ледовый каток площадью 1800 квадратных метров обычно использовался как место проведения досуга или международных турниров.

В настоящее время все торговые центры в Испании закрыты для посетителей по решению властей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Испании, увеличилось за последние 24 часа на 6582 человека, особенно в Каталонии и Мадриде, достигнув 39 673 случаев. Общее число смертей от коронавируса возросло до 2696.