В Испании расследуют смерти пожилых людей, брошенных без присмотра в разгар пандемии

Прокуратура Испании начинает расследование в связи со случаями ненадлежащего ухода и смерти лиц почтенного возраста в домах престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и El Correo.

Такие факты обнаружили военные, которых привлекли к дезинфекции в домах престарелых. По информации Министерства обороны, в некоторых центрах сотрудники покинули свои рабочие места после обнаружения первых случаев коронавируса.

"Во время некоторых визитов военные нашли стариков брошенными без присмотра, иногда уже мертвыми... Правительство будет жестко реагировать на случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в центрах опеки", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телеканалу Telecinco.

Сбор информации и дальнейшее расследование таких случаев поручили прокурору Верховного суда Мануэлю Дольцу.

Сообщается также, что в связи с пандемией Министерство здравоохранения и прокуратура усиливают надзор за центрами опеки, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц старшего возраста.

Напомним, 23 марта в Испании сообщили о рекордной смертности от осложнений коронавируса за сутки. Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 33 тысячи, среди них около 4 тысяч - медики.

В Мадриде, где уровень заболеваемости наиболее высок, начал действовать крупнейший временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 5000 мест, что делает его самым большим медицинским учреждением такого рода в Европе.