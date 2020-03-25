У Мадриді "Льодовий палац" почали використовувати як морг для померлих від коронавірусу

Влада Мадрида прийняли рішення використовувати торговий центр Palacio de Hielo ("Льодовий палац"), в якому розташований льодовий каток олімпійського розміру, як морг для зберігання тіл померлих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Diario.

Рішення було узгоджене між громадою Мадрида, Військовим підрозділом з надзвичайних ситуацій (UME) і міською радою столиці "в зв'язку з поступовим збільшенням кількості смертей і неможливістю похоронних бюро мати можливість їх поховати в установлений термін".

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Співробітники UME будуть займатися перевезенням трун з різних мадридських лікарень в "Льодовий палац". Померлі будуть перебувати на катку в закритих трунах.

Міністр юстиції і внутрішніх справ Мадридського регіону Енріке Лопес пояснив, що члени сім'ї зможуть вибирати, кремувати або поховати померлого.

Льодовий каток площею 1800 квадратних метрів зазвичай використовувався як місце проведення дозвілля або міжнародних турнірів.

В даний час всі торгові центри в Іспанії закриті для відвідувачів за рішенням влади в зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Кількість людей, інфікованих коронавірусом в Іспанії, збільшилася за останні 24 години на 6582 людини, особливо в Каталонії і Мадриді, досягнувши 39 673 випадків. Загальне число смертей від коронавірусу зросло до 2696.