Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса

Авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.

Такие данные в среду обнародовала международная организация Евроконтроль, работающая в сфере организации воздушного движения в европейском регионе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Недельный трафик упал на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с одним днем, 25 марта прошлого года, падение еще глубже: 77%.

В ноябре прошлого года Евроконтроль отслеживал около 27 000 рейсов в день по всей Европе. В январе, перед приходом пандемии в Европу, около 25 000 в день. В среду организация сообщила всего о 8619 запланированных рейсах.

Показатель среды оказался хуже, чем во время прекращения многих рейсов в 2010 году из-за извержения вулкана в Исландии. Тогда за 8-дневный период было отменено 48% рейсов, что повлияло на около 10 млн пассажиров.

Напомним, аэропорт Лондона London City Airport с вечера 25 марта приостановил коммерческие и частные рейсы в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, с 31 марта закрывается аэропорт Орли в Париже.