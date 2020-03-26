Авіатрафік в Європі впав на 65% через коронавірус

Авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.

Такі дані у середу оприлюднила міжнародна організація Євроконтроль, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Тижневий трафік упав на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з одним днем, 25 березня минулого року, падіння ще різкіше: 77%.

Торік у листопаді Євроконтроль відстежував близько 27 000 рейсів на день по всій Європі. У січні, перед приходом пандемії до Європи, близько 25 000 на день. У середу організація повідомила всього про 8 619 запланованих рейсів.

Показник середи виявився гіршим, ніж під час припинення багатьох рейсів у 2010 році через виверження вулкану в Ісландії. Тоді за 8-денний період було скасовано 48% рейсів, що вплинуло на близько 10 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, аеропорт Лондона London City Airport з вечора 25 березня призупинив комерційні та приватні рейси у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, з 31 березня зачиняється аеропорт Орлі в Парижі.