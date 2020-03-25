Польша официально продолжила закрытие границ до 13 апреля

Правительство Польши продолжило временное закрытие границ еще на 20 дней, с сегодняшнего дня до 13 апреля этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Money.pl.

"Осуществление контроля, в том числе возможность ограничения на принципах, определенных в Кодексе о границах Шенгенской зоны, будет корректироваться, в соответствии со степенью опасности, общественного порядка или государственной безопасности в связи с возникновением серьезной угрозы для общественного здравоохранения, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19 ", - говорится в постановлении польского правительства.

Сначала польские границы были закрыты для иностранцев на 10 дней, начиная с воскресенья 15 марта.

При этом все поляки могут вернуться на родину. По возвращении их помещают в обязательный 14-дневный домашний карантин.

Приостановлено международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение.

Товары ввозятся и вывозятся из Польши без помех.

По последним данным, в Польше от коронавируса умерли 13 человек, зараженных - 957.