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Супруга Трюдо вылечилась от коронавируса

Воскресенье, 29 марта 2020, 11:54

Софи Грегуар Трюдо, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, вылечилась от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем Facebook.

"Я чувствую себя намного лучше и получила подтверждение от моего врача из Оттавского центра общественного здоровья, что я выздоровела", - написала она.

Софи Трюдо поблагодарила всех, кто присылал ей слова поддержки, и пожелала скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью.

Ранее в этот же день Джастин Трюдо также сообщил, что жена и вся семья чувствуют себя хорошо.

"Мы просим людей: оставайтесь дома и работайте дистанционно, насколько это возможно: не выходите из дома без крайней необходимости. Это то, что сейчас делаем мы – и призываем делать вас", - написал он.

Напомним, Джастин Трюдо и Софи Трюдо самоизолировались 12 марта после того, как у Софи Трюдо появились симптомы гриппа. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание протекало с легкими симптомами.

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