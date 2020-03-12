Премьер Канады Трюдо самоизолировался из-за опасений коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он и его жена Софи Грегуар Трюдо поместят себя в самоизоляцию после того, как у женщины появились легкие симптомы гриппа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Симптомы женщины возникли после возвращения из Великобритании, но позже утихли.
Согласно заявлению прессслужбы кабинета премьер-министра, она немедленно обратилась к врачу поздно в среду.
Она проходит тест на вирус COVID-19. И первая леди, и премьер-министр самоизолируются дома, ожидая результатов.
У председателя канадского правительства нету никаких симптомов болезни.
По совету врача, он продолжает ежедневные мероприятия, наблюдая за своим здоровьем, но "с большой осторожности" работает из дома, говорится в сообщении.
Планировалось, что Трюдо проведет встречи в течение следующих двух дней в Оттаве. Их перенесли.
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