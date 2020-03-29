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Дружина Трюдо одужала від коронавірусу

Неділя, 29 березня 2020, 11:54

Софі Грегуар Трюдо, дружина прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, одужала від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму Facebook.

"Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження від мого лікаря з Оттавського центру громадського здоров’я, що я одужала", - написала вона.



Софі Трюдо подякувала усім, хто надсилав їй слова підтримки, та побажала найшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою.

Раніше цього ж дня Джастін Трюдо також повідомив, що дружина і вся родина почуваються добре.

"Ми просимо людей: залишайтися вдома і працюйте дистанційно, наскільки це можливо; не виходьте з дому без нагальної необхідності. Це те, що зараз робимо ми – і закликаємо робити вас", - написав він.

Нагадаємо, Джастін Трюдо і Софі Трюдо самоізолювалися 12 березня після того, як у Софі Трюдо з’явилися легкі симптоми грипу. Згодом тест  на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.

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Коронавірус Канада Трюдо
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