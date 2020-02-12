Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гемпшире

На предварительном голосовании в Нью-Гемпшире победу одержал сенатор Берни Сандерс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным подсчета 94% голосов, Сандерс набирает 26%.

Далее идут бывший мэр из Индианы Питер Бутеджедж (24,4%), сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (19,7%) , и сенатор от Штата Массачусетс Элизабет Уоррен

Бывший вице-президент Джо Байден, скорее всего, окажется на пятом месте. Это худший результат для Байдена, который принимал активное участие в предвыборной кампании в Нью-Гемпшире. При этом в январе он возглавил минимум несколько опросов общественного мнения. Но, как и в Айове, поддержка Байдена упала в последний момент.

Победа Сандерса произошла чуть больше чем через неделю после того, как на кокусах Демократической партии в Айове с отрывом в 0,1 процентного пункта победил Питер Бутеджедж .