В правительстве объяснили низкие результаты евроинтеграции в 2019 году

Президентские и парламентские выборы, а также ускорение законодательной работы только в последние месяцы не позволили показать значительный результат внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС рассказал и.о. генерального директора правительственного офиса по вопросам координации европейской и евроатлантической интеграции Алексей Генчев.

"Конечно, на работу повлиял фактор выборов, и это вполне обычный процесс", - рассказал он.

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Кроме того, по его словам, нынешний показатель выполнения СА является несколько заниженным, поскольку значительная часть необходимых изменений была принята в последние дни.

"Состоялась ситуация, когда в начале января, тогда как сводился баланс для расчета прогресса по Соглашению, часть изменений просто не была учтена", - пояснил он.

Еще одна причина, по словам чиновника - в прошлом году было выполнено около 20% работы за следующий год. "Поэтому говорить о низких показателях евроинтеграционной работы прошлого года - это в определенной степени спекуляция", - добавил он

Напомним, согласно правительственному отчету об исполнении СА в 2019 году, парламент, Кабмин и другие органы исполнительной власти в прошлом году выполнили только 37% от запланированных задач - это самый низкий показатель за последние годы.

Самый высокий уровень выполнения заданий показало правительство - 53% от запланированных мероприятий. Верховная рада выполнила всего 12% задач, другие органы государственной власти - 21%.

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