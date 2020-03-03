В уряді пояснили низькі результати євроінтеграції у 2019 році

Президентські та парламентські вибори, а також пришвидшення законодавчої роботи лише в останні місяці не дозволили показати значний результат впровадження Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розповів в.о. генерального директора Урядового офісу з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Генчев.

"Звичайно, на роботу вплинув фактор виборів, і це цілком звичайний процес", - розповів він.

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Крім того, за його словами, нинішній показник виконання УА є дещо заниженим, оскільки значна частина необхідних змін була прийнята в останні дні року.

"Відбулась ситуація, коли на початку січня, тоді як зводився баланс для розрахунку прогресу за Угодою, частина змін просто не була врахована", - пояснив він.

Ще одна причина, за словами чиновника - минулого року було виконано близько 20% роботи за наступний рік. "Тому говорити про низькі показники євроінтеграційної роботи минулого року - це певною мірою спекуляція", - додав він

Нагадаємо, згідно з урядовим звітом про виконання УА в 2019 році, парламент, Кабмін та інші органи виконавчої влади минулого року виконали лише 37% від запланованих завдань – це найнижчий показник за останні роки.

Найвищий рівень виконання завдань показав уряд – 53% від запланованих заходів. Верховна рада виконала всього 12% завдань, інші органи державної влади – 21%.

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