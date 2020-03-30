Лишь 20% поляков собираются принять участие в голосовании на выборах президента

Только чуть более 20% поляков декларируют готовность принять участие в голосовании на майских президентских выборах.

Таковы данные опроса IBRIS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Если бы президентские выборы состоялись в минувшее воскресенье, то на избирательные участки пришли бы 39,7% избирателей. Только 0,7 процента респондентов не смогли ответить на вопрос об участии в выборах.

Однако в случае проведения выборов 10 мая, что уже является согласованной датой, число желающих принять участие в голосовании резко сократилось. Только 20,7% декларируют готовность пойти на выборы, в то время как 55% говорят, что ни в коем случае не пойдут голосовать.

Согласно опросу, действующий президент Анджей Дуда получил 45,1% голосов, если бы выборы состоялись в минувшее воскресенье. В случае выборов в мае он бы победил уже в первом туре с результатом 54,6%.

Напомним, Сейм Польши в ночь на субботу принял поправки к Избирательному кодексу, которые позволяют людям на карантине и лицам пожилого возраста голосовать на президентских выборах в мае по почте.