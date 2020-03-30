Лише 20% поляків збираються взяти участь у голосуванні на виборах президента

Тільки трохи більше 20% поляків декларують готовність взяти участь у голосуванні на травневих президентських виборах.

Такими є дані опитування IBRIS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Якби президентські вибори відбулися минулої неділі, то на виборчі дільниці прийшли б в цілому 39,7% виборців. Тільки 0,7 відсотка респондентів не змогли відповісти на питання про участь у виборах.

Однак у разі проведення виборів 10 травня, що вже є узгодженою датою, число охочих взяти участь у голосуванні різко скоротилося. Тільки 20,7% декларують готовність піти на вибори, в той час як 55% кажуть, що в жодному разі не підуть голосувати.

Згідно з опитуванням, чинний президент Анджей Дуда отримав би 45,1% голосів, якби вибори відбулися минулої неділі. У разі виборів у травні він би переміг вже у першому турі з результатом 54,6%.

Нагадаємо, Сейм Польщі у ніч на суботу ухвалив поправки до Виборчого кодексу, які дозволяють людям на карантині та особам похилого віку голосувати на президентських виборах у травні поштою.

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