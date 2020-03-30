Испания усиливает ограничения для сдерживания коронавируса

Правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса после того, как количество летальных случаев возросло до рекордных 838 случаев за последние сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Премьер-министр Педро Санчес в телевизионном обращении к нации объявил, что все работники, не задействованные в жизненно необходимых сферах, должны оставаться дома в течение двух недель.

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Он сказал, что работники будут получать обычную зарплату, но позже нужно будет компенсировать потерянные часы. Меры продлятся с 30 марта по 9 апреля.

В воскресенье министр труда Йоланда Диас заявила, что эта мера является "гибкой", и работникам будут выплачены зарплаты, но ожидается, что они доработают свои дни до 31 декабря.

"Нам нужно снизить мобильность до уровня воскресенья", - сказала она, добавив, что, учитывая пасхальные праздники, мероприятия будут охватывать восемь рабочих дней.

Профсоюзы и бизнес-группы заявили, что, хотя они будут придерживаться нового правила, "это приведет к беспрецедентному огромному влиянию на экономику Испании, особенно в промышленности".

Замедление "может привести к глубокому кризису в экономике, которая может стать социальной", предупредили они в заявлении.

В Мадриде полиция усилила патрули, останавливая автобусы и автомобили, чтобы проверить пассажиров и их основания быть вне дома.

Напомним, Испания продлила действие чрезвычайного положения как минимум до 12 апреля. Большинство магазинов и предприятий закрыты, движение людей строго ограничено.