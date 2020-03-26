Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня

Парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан через поширення коронавірусу до 12 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Рішення було ухвалене 321 голосами за широкої підтримки правих і лівих партій.

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Прем'єр-міністр Педро Санчес під час виступу перед депутатами наполягав на тому, що країна вживає найжорсткіших обмежувальних заходів в умовах епідемії, яка не стихає, і вимагає "часу, єдності та лояльності".

"Продовжувати надзвичайний стан непросто. Я переконаний, що єдиний ефективний варіант проти вірусу - соціальна ізоляція", - сказав Санчес.

Кількість випадків коронавірусу в Іспанії зросла в десятки разів з моменту введення надзвичайного стану 14 березня, а кількість загиблих збільшилася з 30 до 3434.

Іспанія зараз посідає друге місце за кількістю померлих від коронавірусу у світі після Італії.

Нагадаємо, низка іспанських муніципалітетів запровадила додаткові обмеження, щоб уникнути зростаючих спроб обійти вимоги перебування вдома для запобігання поширенню коронавірусу.

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