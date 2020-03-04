Министр обороны Германии заговорила о санкциях против России за Сирию

Германия имеет тесные экономические связи с Россией и может использовать этот рычаг для давления на президента Владимира Путина по поводу войны России в Сирии.

Об этом 4 марта заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямым противостоянием двух крупных иностранных государств.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия имеет широкие коммерческие связи с Россией и уже применила санкции за ее войну против Украины, чтобы показать, что Москве нельзя все спускать с рук.

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"И этот вопрос сейчас также нужно задать по Сирии", - сказала она, отметив, что Германия должна показать России, что "мы очень хорошо знаем, что она делает в Сирии".

Крамп-Карренбауэр повторила свое предложение создать на севере Сирии зону безопасности для защиты гражданских лиц, добавив, что канцлер Германии Ангела Меркель пытается убедить Путина поддержать это. Миллион людей бежал от последних боев в Идлибе.

Если все соответствующие игроки в регионе поддержат создание таких зон безопасности, Германию и другие европейские страны могут попросить защитить эти зоны, добавила немецкий министр.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин должны встретиться в Москве 5 марта для переговоров по Сирии.