Міністр оборони Німеччини заговорила про санкції проти Росії за Сирію

Німеччина має тісні економічні зв'язки з Росією і може використати цей важіль для тиску на президента Владіміра Путіна щодо війни Росії в Сирії.

Про це 4 березня заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Каренбауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.

Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина має широкі комерційні зв'язки з Росією і вже застосувала санкції через її війну проти України, щоб показати, що Москві не можна все спускати з рук.

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"І це питання зараз також потрібно поставити щодо Сирії", - сказала вона, зазначивши, що Німеччина повинна показати Росії, що "ми дуже добре знаємо, що вона робить у Сирії".

Крамп-Карренбауер повторила свою пропозицію створити на півночі Сирії зону безпеки для захисту цивільних осіб, додавши, що канцлер Німеччини Ангела Меркель намагається переконати Путіна підтримати це. Мільйон людей втікав від останніх боїв в Ідлібі.

Якщо всі відповідні гравці в регіоні підтримають створення таких зон безпеки, Німеччину та інші європейські країни можуть попросити захистити ці зони, додала німецький міністр.

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін мають зустрітися у Москві 5 березня для переговорів щодо Сирії.