США готовы предоставить Турции боеприпасы для операции в Сирии

Соединенные Штаты готовы оказать Турции гуманитарную помощь, а также предоставить боеприпасы для операции в провинции Идлиб в Сирии.

Об этом заявил во вторник специальный представитель США в этом регионе Джеймс Джефри, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Турция является союзником по НАТО. Значительная часть военных используют американские боеприпасы. Мы позаботимся, чтобы оборудование было готово и пригодно к использованию", - сказал Джефри журналистам.

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Отдельно посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил на брифинге, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны.

Турция просила о системах Patriot на фоне усиленной военной напряженности в Идлибе.

Атаки сил режима Башара Асада в Идлибе за прошлый месяц унесли жизни 55 турецких солдат.