Путін і Ердоган домовилися про двосторонню зустріч - Анкара

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін у ході телефонної бесіди домовилися якнайшвидше обговорити ситуацію в сирійському Ідлібі віч-на-віч.

Про це сказав представник офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, у ході розмови лідерів країн "обговорювалася можливість найближчим часом провести необхідні контакти на тому чи іншому рівні", цитує ТАСС.

Нагадаємо, Кремль 25 лютого виключив можливість двосторонньої зустрічі Путіна з Ердоганом щодо Ідлібу.

Телефонна розмова відбулася після того, як у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

Міністерство оборони РФ заявляє, що російська авіація не завдавала ударів у сирійській провінції Ідліб, де загинули турецькі військовослужбовці. Турки, за словами Москви, "перебували серед бойовиків, які наступали", та "не мали бути там".

Анкара запевняє: Росія знала місця дислокації турецьких військових, і там не було опозиційних угруповань.

Повітряний удар відбувся після того, як російська делегація провела два дні в Анкарі для переговорів з турецькими посадовими особами щодо ситуації в Ідлібі.

28 лютого в Анкарі третій день поспіль пройдуть турецько-російські переговори щодо Ідлібу.