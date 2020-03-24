"От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии

Надпись "От России с любовью" (отсылка к названию известного романа и фильма об агенте 007) на российских военных самолетах, прибывших в Италию с "гуманитарной" миссией, стал символом новых особых задач Минобороны РФ.

Спецоперация оказалась успешной.

Ее целью было усилить голоса противников санкций и показать Россию как страну, чья армия не только не угрожает Европе, а даже наоборот - готова прийти на помощь.

Почему это стало возможным? Реально ли было остановить такого "троянского коня"? Попробуем разобраться.

"Особые" врачи

"Первый самолет Ил-76 российских сил аэрокосмической обороны вылетел из военного аэропорта Чкаловский с военными специалистами и техникой для Итальянской Республики для оказания помощи в борьбе с коронавирусом", - заявили в Минобороны России.

В аэропорт ВВС Италии Пратика ди Маре, рядом с Римом, встречать помощь лично прибыл министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. И, пожалуй, впервые в ранге министра он рассыпался в комплиментах в адрес РФ: "Италия не одна, поддержка дружеских отношений (с Россией) оправданна".

Интересная деталь: российские грузовые самолеты летели по средиземноморскому маршруту, который позволяет избежать воздушного пространства стран Северовосточной Европы. Так перелет получается гораздо длиннее, но что поделаешь - иначе пришлось бы согласовывать маршрут со всеми странами, над которыми пролетали. И этого точно не получилось бы сделать.

Ведь "гуманитарные" транспортники, прибывшие в Италию, были военными.

Вообще оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях должно заниматься профильное министерство, МЧС. Но Москва демонстративно направила в Италию именно военные самолеты.

Поэтому есть все основания говорить о том, что эта "помощь" была, в первую очередь, спецоперацией.

Пиар-акцией, которая должна была показать, что Россия настроена дружелюбно, а ее армия, мол, никоим образом не угрожает ЕС, а лишь "творит добро".

Что привезли российские военные в Италию? Россияне говорят, что самолеты доставили "оперативную группу военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции".

По официальной информации Минобороны Италии, всего в страну прибудет около 120 специалистов, включая эпидемиологов и вирусологов, грузовики Kamaz TMS 65U и KDA Orlan для дезинфекции (способные каждый час опрыскивать до 5 кв.км территории), оборудование для мобильных госпиталей, 100 аппаратов искусственного дыхания и 500 тысяч масок.

Показательный момент: прибытие российских военных на итальянскую военную базу могло стать возможным только при специальном согласии парламента.

Но на этот раз мнение законодательного органа никто и не спросил.

В правительстве объясняют, что формально речь идет о санитарной помощи, на получение которой специального разрешения не требуется, а российские военные якобы только обеспечили ее транспортировку.

Впрочем, это не совсем так. Как отмечает в статье La Stampa обозреватель Джакопо Якобони, российские специалисты, прибывшие с гуманитарной помощью, "почти все имеют военный опыт".

Так какие последствия будет иметь такая "гуманитарная" акция Кремля?

Вирус как повод

Так случилось, что эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стала индустриальная Падуанского долина, объединяющая Ломбардию, Венето и Лигурию. А политики, которые избирались от этих регионов, последовательно выражают откровенно пророссийскую позицию.

В частности, партия "Лига", которая была при власти в течение 2018-2019 годов, а также региональные советы Ломбардии и Венето неоднократно критиковали санкционный режим ЕС в отношении РФ (и получали финансовую поддержку от российских властей).

Нынешняя акция позволяет зацементировать эту поддержку.

В последнее время в Италии растет недовольство Евросоюзом, ведь ЕС не смог оперативно предоставить экономическую и противоэпидемическую поддержку итальянскому правительству. На этом фоне итальянские власти пошли на сближение с Россией.

21 марта итальянский премьер Джузеппе Конте провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Именно по их результатам Минобороны РФ направило в Италию четырнадцать грузовых самолетов Ил-76 с врачами и медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом.

"К миссии проявляется особый интерес, возможно, не только гуманитарный".

Это - слова Доменико Летиция, итальянского журналиста и аналитика из ОО "Mactt" на Мальте. Он добавляет, что "Италия стала мишенью для вмешательства Кремля, который стремится содействовать партиям, способным привлечь страну на пророссийскую сторону".

К таким партиям теперь относится не только "Лига", ныне оппозиционная, но и "Движение 5 звезд", которое сейчас у власти в Италии. Напомним, именно его ключевой представитель Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии, встречал самолеты в Риме.

Более того, даже Демократическая партия Италии, традиционно лишенная пропутинских настроений, при нынешних обстоятельствах уже не против курса на потепление итало-российских отношений.

Поэтому в значительной мере РФ удалось достичь этой цели.

А "гуманитарная миссия" из девяти самолетов стала, возможно, самой эффективной международной операцией, которую провело Минобороны РФ, воспользовавшись проблемами и растерянностью охваченного эпидемией Европейского Союза.

Автор: Виктория Вдовиченко,

кандидат исторических наук,

ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"