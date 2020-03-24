"От России с любовью": как Кремль использовал эпидемию для спецоперации в Италии
Надпись "От России с любовью" (отсылка к названию известного романа и фильма об агенте 007) на российских военных самолетах, прибывших в Италию с "гуманитарной" миссией, стал символом новых особых задач Минобороны РФ.
Спецоперация оказалась успешной.
Ее целью было усилить голоса противников санкций и показать Россию как страну, чья армия не только не угрожает Европе, а даже наоборот - готова прийти на помощь.
Почему это стало возможным? Реально ли было остановить такого "троянского коня"? Попробуем разобраться.
"Особые" врачи
"Первый самолет Ил-76 российских сил аэрокосмической обороны вылетел из военного аэропорта Чкаловский с военными специалистами и техникой для Итальянской Республики для оказания помощи в борьбе с коронавирусом", - заявили в Минобороны России.
В аэропорт ВВС Италии Пратика ди Маре, рядом с Римом, встречать помощь лично прибыл министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. И, пожалуй, впервые в ранге министра он рассыпался в комплиментах в адрес РФ: "Италия не одна, поддержка дружеских отношений (с Россией) оправданна".
Интересная деталь: российские грузовые самолеты летели по средиземноморскому маршруту, который позволяет избежать воздушного пространства стран Северовосточной Европы. Так перелет получается гораздо длиннее, но что поделаешь - иначе пришлось бы согласовывать маршрут со всеми странами, над которыми пролетали. И этого точно не получилось бы сделать.
Ведь "гуманитарные" транспортники, прибывшие в Италию, были военными.
Вообще оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях должно заниматься профильное министерство, МЧС. Но Москва демонстративно направила в Италию именно военные самолеты.
Поэтому есть все основания говорить о том, что эта "помощь" была, в первую очередь, спецоперацией.
Пиар-акцией, которая должна была показать, что Россия настроена дружелюбно, а ее армия, мол, никоим образом не угрожает ЕС, а лишь "творит добро".
Что привезли российские военные в Италию? Россияне говорят, что самолеты доставили "оперативную группу военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции".
По официальной информации Минобороны Италии, всего в страну прибудет около 120 специалистов, включая эпидемиологов и вирусологов, грузовики Kamaz TMS 65U и KDA Orlan для дезинфекции (способные каждый час опрыскивать до 5 кв.км территории), оборудование для мобильных госпиталей, 100 аппаратов искусственного дыхания и 500 тысяч масок.
Показательный момент: прибытие российских военных на итальянскую военную базу могло стать возможным только при специальном согласии парламента.
Но на этот раз мнение законодательного органа никто и не спросил.
В правительстве объясняют, что формально речь идет о санитарной помощи, на получение которой специального разрешения не требуется, а российские военные якобы только обеспечили ее транспортировку.
Впрочем, это не совсем так. Как отмечает в статье La Stampa обозреватель Джакопо Якобони, российские специалисты, прибывшие с гуманитарной помощью, "почти все имеют военный опыт".
Так какие последствия будет иметь такая "гуманитарная" акция Кремля?
Вирус как повод
Так случилось, что эпицентром распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стала индустриальная Падуанского долина, объединяющая Ломбардию, Венето и Лигурию. А политики, которые избирались от этих регионов, последовательно выражают откровенно пророссийскую позицию.
В частности, партия "Лига", которая была при власти в течение 2018-2019 годов, а также региональные советы Ломбардии и Венето неоднократно критиковали санкционный режим ЕС в отношении РФ (и получали финансовую поддержку от российских властей).
Нынешняя акция позволяет зацементировать эту поддержку.
В последнее время в Италии растет недовольство Евросоюзом, ведь ЕС не смог оперативно предоставить экономическую и противоэпидемическую поддержку итальянскому правительству. На этом фоне итальянские власти пошли на сближение с Россией.
21 марта итальянский премьер Джузеппе Конте провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
Именно по их результатам Минобороны РФ направило в Италию четырнадцать грузовых самолетов Ил-76 с врачами и медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом.
"К миссии проявляется особый интерес, возможно, не только гуманитарный".
Это - слова Доменико Летиция, итальянского журналиста и аналитика из ОО "Mactt" на Мальте. Он добавляет, что "Италия стала мишенью для вмешательства Кремля, который стремится содействовать партиям, способным привлечь страну на пророссийскую сторону".
К таким партиям теперь относится не только "Лига", ныне оппозиционная, но и "Движение 5 звезд", которое сейчас у власти в Италии. Напомним, именно его ключевой представитель Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии, встречал самолеты в Риме.
Более того, даже Демократическая партия Италии, традиционно лишенная пропутинских настроений, при нынешних обстоятельствах уже не против курса на потепление итало-российских отношений.
Поэтому в значительной мере РФ удалось достичь этой цели.
А "гуманитарная миссия" из девяти самолетов стала, возможно, самой эффективной международной операцией, которую провело Минобороны РФ, воспользовавшись проблемами и растерянностью охваченного эпидемией Европейского Союза.
Автор: Виктория Вдовиченко,
кандидат исторических наук,
ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"