В Мадриде закрыли один из трех временных моргов

Власти Мадрида закрыли один из трех временных моргов, открытых в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Так, председатель Мадридской общины Исабель Диас Аюсо во вторник объявила о закрытии морга в Ледяном дворце Махадаонда из-за "снижения загруженности похоронных служб".

Здание площадью 1800 квадратных метров, которое находится в муниципальной собственности, расположено перед университетской больницей Пуэрта-де-Йерро и использовалось в качестве морга 10 дней, в течение которых там разместила 162 гроба с умершими от пандемии.

Тела доставляли военные из специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Оттуда их забирали похоронные службы, которые из-за большой нагрузки не могли обеспечить хранение тел и оперативное захоронения всех жертв.

Между тем в Мадриде продолжают работать еще два временных морга. В целом три морга приняли на сегодняшний день 1785 тел умерших.

Как сообщалось, общее число погибших от коронавирусной болезни в Испании достигло 18 056.