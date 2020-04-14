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У Мадриді закрили один з трьох тимчасових моргів

Вівторок, 14 квітня 2020, 15:54

Влада Мадрида закрила один з трьох тимчасових моргів, відкритих у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Так, голова Мадридської громади Ісабель Діас Аюсо у вівторок оголосила про закриття моргу у Крижаному палаці Махадаонда через "зменшення завантаженості похоронних служб".

Будівля площею 1800 квадратних метрів, яка перебуває в муніципальній власності, розташована перед університетською лікарнею Пуерта-де-Йерро, використовувалася в якості моргу 10 днів, протягом яких вона розмістила 162 труни людей, які померли від пандемії.

Тіла доставляли військові зі спеціального підрозділу з надзвичайних ситуацій з лікарень і будинків літніх людей. Звідти їх забирали похоронні служби, які через велике навантаження не могли забезпечити зберігання тіл і оперативне поховання всіх жертв.

Тим часом у Мадриді продовжують працювати ще два тимчасові морги. В цілому три морги прийняли на сьогоднішній день 1785 тіл померлих.

Як повідомлялося, загальна кількість загиблих від коронавірусної хвороби в Іспанії досягла 18 056.

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