Италия ослабила часть коронавирусных ограничений в большинстве регионов

В большинстве регионов Италии с 14 апреля открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Это произошло после того, как правительство несколько ослабило коронавирусные ограничения, одновременно продолжив общенациональный карантин до 3 мая.

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В рамках частичного снятия ограничений также восстанавливается деятельность лесной отрасли, деревообрабатывающей промышленности и производства компьютеров. Супермаркетам разрешили работать больше часов в течение дня, чтобы избежать очередей.

Все остальные ограничения будут оставаться в действии до 3 мая. В частности, движение граждан остается ограниченным, а школы и несущественна производственная деятельность - закрыты.

Региональным органам власти разрешено принимать более строгие меры, чем принятые на правительственном уровне. В результате Пьемонт вовсе не ослабил карантин, в то время как Ломбардия, наиболее пострадавший регион, не открывает книжные и канцелярские магазины, но позволяет работать магазинам детской одежды.

Регион Кампания также не открывает книжные и канцелярские магазины, а магазины детской одежды будут работать только два утра в неделю.

Регион Лацио отложил открытие книжных магазинов в неделю, чтобы у владельцев было время продезинфицировать их.

По состоянию на 13 апреля количество погибших от коронавируса в Италии превысило 20 000 человек.