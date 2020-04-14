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Італія послабила частину коронавірусних обмежень у більшості регіонів

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:21

У більшості регіонів Італії з 14 квітня відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Це сталося після того, як уряд трохи послабив коронавірусні обмеження, водночас продовживши загальнонаціональний карантин до 3 травня. 

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У рамках часткового зняття обмежень також відновлюється діяльність лісової галузі, деревообробної промисловості та виробництва комп’ютерів. Супермаркетам дозволили працювати більше годин протягом дня, аби уникнути черг.

Усі інші обмеження залишатимуться в дії до 3 травня. Зокрема, рух громадян залишається обмеженим, а школи та несуттєва виробнича діяльність - закриті.

Регіональним органам влади дозволено вживати більш суворі заходи, ніж ухвалені на урядовому рівні. В результаті П'ємонт зовсім не послабив карантин, в той час як Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, не відкриває книгарні та канцелярські магазини, але дозволяє працювати магазинам дитячого одягу.

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Регіон Кампанія також не відчиняє книжкові та канцелярські магазини, а магазини дитячого одягу працюватимуть тільки два ранки на тиждень.

Регіон Лаціо відклав відкриття книгарень на тиждень, щоб у власників був час продезінфікувати їх.

Станом на 13 квітня кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 20 тисяч людей. 

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Коронавірус Карантин Італія
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