Эпидемия в Турции: Европарламент критикует освобождение тысяч заключенных, кроме политических

В Европарламенте разочарованы принятием закона в Турции, который позволяет освободить тысячи заключенных из переполненных тюрем на фоне пандемии коронавируса, кроме политических оппонентов власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили постоянный докладчик Европейского парламента по вопросам Турции Начо Санчес Амор и глава делегации Европейского парламента в совместном парламентском комитете ЕС-Турция Сергей Лагодинский.

"Законодательные поправки турецкого парламента, которые позволяют освободить 90 тысяч заключенных, но исключает тех, кто заключен в тюрьму за свою политическую деятельность и граждан, находящихся в СИЗО, является большим разочарованием", - говорится в заявлении.

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В Европарламенте считают, что турецкие правящие партии решили сознательно подвергнуть риску жизнь журналистов, правозащитников и своих политических противников на фоне "смертельного заболевания COVID-19".

Европарламентарии настаивают, что ЕС и его государства-члены на всех уровнях должны заняться решением этой проблемы со своими турецкими коллегами.

Они также призывают Европейский суд по правам человека ускорить необходимые приговоры по делам граждан, заключенных и задержанных в Турции по политическим причинам.

Чтобы сдержать распространение коронавируса в своих тюрьмах, парламент Турции в понедельник принял закон, который позволяет десяткам тысячам заключенных временно или досрочно выйти на свободу.

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Под увольнение не попадают люди, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, убийствами, насилием в отношении женщин и террористические преступления.

Закон раскритиковала оппозиция и правозащитные организации, поскольку за антитеррористическими законами были осуждены журналисты, адвокаты, политики и правозащитники.

По словам турецкого министра юстиции, среди заключенных есть 17 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе три случая смерти.