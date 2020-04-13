Глава МВД Турции попытался подать в отставку, Эрдоган отклонил заявление

Министр внутренних дел Турции подал в отставку после того, как объявление о внедрении комендантского часа в выходные в более чем 30 городах страны привело массовые очереди в супермаркеты. Президент отклонил заявление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu Agency.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку после того, как неожиданное объявление правительства в пятницу о введении комендантского часа в более чем 30 городах страны, для противодействия распространению коронавируса, привело к массовым очередям в супермаркеты. При этом люди в основном игнорировали безопасную дистанцию.

В своем заявлении об отставке Сойлу отметил, что считает себя "ответственным за события, которые произошли после объявления о внедрении комендантского часа на выходных".

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку.

"Президент отметил, что не считает эту просьбу целесообразной. Отставку министра внутренних дел не принято, он продолжит выполнение своих обязанностей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом отмечают, что Сойлу ранее хорошо зарекомендовал себя в противодействии терроризму и реагировании на природные катастрофы.

"Эпидемия коронавируса имеет несколько измерений: здравоохранение, обеспечение поставок продуктов и общественный порядок. Министр своими усилиями обеспечил отсутствие проблем с общественным порядком в течение последнего месяца", - добавляют в сообщении.

По состоянию на вечер 12 апреля, количество погибших от коронавируса в Турции возросло до 1198. Общее количество подтвержденных заражений достигло почти 57 000.

Напомним, 4 апреля Турция запретила без необходимости выходить из дома своим жителям, младшим 20 лет. Ранее такой запрет распространялся только на граждан старше 65 лет. Также действует запрет на въезд-выезд с 31 провинций страны и самых крупных городов.