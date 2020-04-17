Грузия продлила срок легального пребывания для иностранцев

Грузия продлила срок легального пребывания иностранцев на территории страны до 30 июня из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом говорится в постановлении правительства Грузии.

Постановление касается граждан других стран и лиц без гражданства, легально находящихся на территории Грузии по состоянию на 14 марта 2020 года.

Если эти лица по определенным причинам не могут выехать из страны, законный срок их пребывания в Грузии продлевается до 30 июня.

Среди таких причин:

- если государство, гражданином которого является человек, входит в зону высокого риска;

- если это государство ограничило возможность пересечения границы;

- если лицо находится в больнице, на карантине или в самоизоляции;

- если лицо не может выехать в связи с отменой авиарейсов.

Невозможность выехать с территории страны потребует документального подтверждения.

Напомним, Грузия ввела полный запрет на передвижение легковыми авто с 12:00 часов 17 апреля по 21 апреля включительно. Также с сегодняшнего дня становится обязательным ношение медицинских масок в закрытых пространствах.