В Кишиневе открыли пасхальные ярмарки "во избежание скопления людей в магазинах"

В столице Молдовы Кишиневе открыли пасхальные ярмарки под открытым небом, как объясняют власти - чтобы избежать скопления людей в магазинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В Кишиневе открыли пасхальные ярмарки под открытым небом, на которых можно приобрести куличи и другие продукты к праздникам. Об этом 16 апреля написал на своей Facebook-странице мэр Кишинева Ион Чебан.

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Ярмарки специально оборудованы мэрией, в столице их не менее пяти.

"Ярмарки под открытым небом организованы для того, чтобы избежать наплыва покупателей в магазины и дать возможность людям приобрести продукты для пасхальных праздников", - отметил Ион Чебан.

В то же время церковные службы на Пасху будут проводить в отсутствие верующих.

Напомним, Молдова объявила две недели выходных для бюджетных работников для противодействия распространению коронавируса - до 24 апреля. Исключением станут учителя - они будут проводить занятия онлайн.

Также страна решила перенести празднование Дня победы с 9 мая на 24 августа.

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