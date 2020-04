Британія зможе повернутись до нормального життя лише після появи вакцини – очільниця МОЗ

Міністр охорони здоров'я та депутатка-консерватор Надін Дорріс висловила думку, що країна зможе повністю повернутися до нормального життя лише після появи вакцини від коронавірусу. Згодом вона уточнила, що не має на увазі продовження жорсткого карантину до появи вакцини.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у своєму Twitter, просячи журналістів припинити запитувати про стратегію виходуз карантину.

"Є єдиний спосіб, як ми можемо вийти з жорсткого карантину – це станеться, коли у нас буде вакцина. До того часу, нам доведеться пристосовувати соціальне життя і зберігати баланс між безпекою здоров’я нації та нашої економіки", - написала вона.

Journalists should stop asking about an ‘exit strategy.’ There is only one way we can ‘exit’ full lockdown and that is when we have a vaccine. Until then, we need to find ways we can adapt society and strike a balance between the health of the nation and our economy . #COVID19